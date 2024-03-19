В Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову

Полицейские задержали вице-мэра города Тулун, расположенного в Иркутской области, Елену Абрамову по подозрению в мошенничестве, сообщает издание «Иркутск онлайн». В мэрии Тулуна сейчас проходят обыски. Вместе с Абрамовой задержаны также еще несколько лиц, связанных с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих.

© пресс-служба администрации Тулуна

Как указывает издание, позвонившим в администрацию мэрии города журналистам сообщили об обеденном перерыве, поэтому пообщаться с Абрамовой не получится. На вопрос, когда лучше перезвонить, там ответили, что «сегодня, возможно, не получится». Рабочий телефон вице-мэра также не отвечает.

Ранее в отношении бывшего главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского возбудили уголовное дело. Уже приговоренный к 5,5 года тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере Масловский снова обвиняется в подобном же преступлении. Россиянину вменяют причастность к выводу крупной суммы — $83 млн — со счетов кипрской компании V.M.H.Y. Holdings.