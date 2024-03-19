В Приамурье введен режим ЧС после обвала рудника

В Амурской области ввели режим ЧС из-за происшествия на руднике. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей», – сообщил глава региона Василий Орлов.

Отмечается, что обвал грунта произошел на руднике «Пионер». В настоящее время на глубине около 125 метров находятся 13 человек. Сотрудники МЧС из Хабаровского, Приморского краев и из Якутии помогают в проведении поисково-спасательной операции.

Напомним, к месту происшествия прибыли спасатели на вертолете Ми-8. Пока что никакой информации о пострадавших не поступало.