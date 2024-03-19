Воронежский губернатор раскрыл подробности о сбитом беспилотнике

Российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы региона Александра Гусева.

По его словам, беспилотник был самолетного типа. Пострадавших и существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в области сохраняется.

В Воронеже произошли взрывы

Как отметил губернатор, власти продолжают поддерживать повышенные меры безопасности из-за сохраняющейся угрозы воздушного пространства.

В ночь на 19 марта жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. В регионе был введен режим опасности БПЛА.