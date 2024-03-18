В Воронеже произошли взрывы

Жители Воронежа сообщили о звуках взрывов в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По предварительным данным, сбит беспилотник. Около двух часов назад в Воронежской области был объявлен режим опасности БПЛА. Информация уточняется.

До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник над регионом.

В середине марта в Воронежской области режим опасности атаки БПЛА объявляли два дня подряд.

Ранее стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду.

Вечером 18 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Крымом.