В Ингушетии подросток выстрелил в сестру из отцовского ружья

В Ингушетии задержали 17-летнего подростка, который ранил сестру из ружья, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 16 марта.

«По версии следствия, 17-летний молодой человек, находясь в домовладении, расположенном по улице Полевая в городе Карабулака, в ходе внезапно возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в 24-летнею женщину. В результате происшествия потерпевшая с ранением в области бедра доставлена в больницу, где ей оказывается помощь», — говорится в тексте.

Подростка уже задержали, он является братом жертвы. Оружие, из которого он стрелял, принадлежит их отцу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.