В Петербурге мужчина расстрелял в ресторане знакомого

В Санкт-Петербурге в чайхане «Чабрец» на Московском проспекте произошло убийство. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным портала, двое молодых мужчин зашли в ресторан, заказали выпивку, мирно беседовали, при этом общались как хорошие знакомые. Затем беседа по неизвестным причинам перешла в перепалку. Один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Сотрудники ресторана вызвали полицию. Стражи порядка прибыли оперативно и задержали подозреваемого. При обыске у него была найдена крупная денежная сумма.

Очевидцы отметили, что насчитали не менее пяти выстрелов. Они добавили, что мужчина при задержании не сопротивлялся. Правоохранители начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.