Тела двух молодых мужчин найдены на юге Москвы

Тела двух молодых людей нашли на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 19 марта.

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— В квартире жилого дома в 3-м Дорожном проезде обнаружены тела двух мужчин 1995 и 1997 года рождения, — сообщила она.

Точную причину смерти мужчин установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. На месте обнаружения тел работают правоохранительные органы, их работу курирует первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверочных мероприятий, которые проводятся по данному инциденту.

Другой случай произошел 16 марта. В квартире жилого дома в поселке Шишкин Лес в Новой Москве обнаружено тело мужчины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти. А вечером 26 февраля жители многоэтажки в городе Зверево Ростовской области почувствовали странный запах из соседней квартиры. Прибывшим на вызов полицейским открылась шокирующая картина: в одной комнате лежал труп мужчины, а в другой — импровизированный саркофаг.