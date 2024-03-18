Вертолет Ми-8 вылетел в Амурскую область на место завала в руднике

Вертолет Ми-8 МЧС России с 13 спасателями на борту и оборудованием вылетел из Хабаровского края в Амурскую область, где в результате обвала на руднике под завалами могут находиться до 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Дополнительно к месту проведения поисково-спасательной операции в Зейском муниципальном округе, где произошел обвал горных пород на руднике, вылетел вертолет Хабаровского АСЦ МЧС России. На борту 13 спасателей со специальным оборудованием", - сказали в пресс-службе.

Обвал произошел на руднике "Пионер", где осуществляется золотодобыча. Взвод горноспасателей из Нерюнгри прибудет к месту происшествия в течение нескольких часов. Связи с горняками нет. Входы в рудник завалены. В пресс-службе МЧС России сообщали, что до 13 человек, по предварительным данным, находятся под завалами. По данным прокуратуры, под завалами могут быть до 15 человек.