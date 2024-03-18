В Амурской области 13 человек оказались под завалом в шахте

В Зейском районе Амурской области произошло обрушение шахты, в результате которого 13 человек оказались под завалом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение местных оперативных служб.

Уточняется, что обрушение произошло на руднике горно-металлургического комбината «Пионер». В оперативных службах Амурской области добавили, что на место происшествия уже выехали специалисты. Согласно предварительным данным, после обвала 13 горняков перестали выходить на связь, при этом входы в шахту оказались заблокированы обломками. Причины обвала на данный момент остаются неизвестными.

Ранее рабочий пострадал при обрушении шахты в Ростовской области.