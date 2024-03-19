Воронежский губернатор раскрыл подробности о сбитом беспилотнике

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Гусев.

Инцидент с перехватом БПЛА не привел к жертвам или ущербу. Власти продолжают поддерживать повышенные меры безопасности из-за сохраняющейся угрозы воздушного пространства, добавил Гусев.

В ночь на 19 марта жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. Также в регионе был введен режим опасности БПЛА.