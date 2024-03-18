Число погибших при обстреле Белгородской области выросло

В селе Никольском при попадании снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что в результате прямого попадания в дом погибли двое сельчан: молодой человек 17 лет и мужчина.

Губернатор отметил, что спасатели извлекли из-под завалов еще два тела. Таким образом, добавил он, теракт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка и ее дочь, зять и внук.

По его данным, удалось спасти только внучку. Он уточнил, что у девочки закрытая черепно-мозговая травма, она находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ.