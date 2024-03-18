Пятимесячный ребенок оказался в реанимации из-за схода снега с крыши

Пятимесячный ребенок попал в реанимацию в результате схода снега с крыши здания в Альметьевске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

Инцидент произошел днем 15 марта перед многоквартирным домом на улице Аминова, где на первом этаже располагается офис детского врача.

«В результате схода снежной массы с козырька балкона на десятом этаже пострадал пятимесячный ребенок, находившийся в детской коляске. С закрытой черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы», — говорится в тексте.

Также пострадал 33-летний мужчина, проходивший мимо. Он отказался от госпитализации. По факту произошедшего прокуратура возбудила уголовное дело о халатности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

При этом известно, что уже был задержан 58-летний представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега в доме.