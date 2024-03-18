Задержан подозреваемый в покушении на замректора луганского вуза

В Луганской народной Республике (ЛНР) задержали подозреваемого в покушении на заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По его данным, задержан человек, лицо которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Проводятся дальнейшие мероприятия.

4 марта служебная собака при осмотре авто Киселева обнаружила под днищем взрывчатку. Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу. Никто не пострадал.