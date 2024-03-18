В Ульяновске неизвестные избили 11-летнего ребенка и его мать

В Ульяновске женщина и ребенок пострадали от нападения трех подростков и супружеской пары, мать и мальчика жестоко избили во дворе дома. Об этом сообщается в группе «Ульяновск life» во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел в многоэтажке по улице Локомотивная в Ульяновске. Свидетелями избиения матери и 11-летнего мальчика стали местные жители, конфликт между соседями начался поздно вечером 17 марта, у матери, шедшей с ребенком, попросили закурить.

Получив отказ трое подростков, взрослая женщина и ее сожитель поднялись в квартиру к семье, вытащили мать за волосы и толкнули с лестничного пролета, избили ногами по лицу и голове, ударили ребенка.

Пострадавший мальчик госпитализирован в хирургическое отделение больницы с черепно-мозговой травмой, его мать отпущена на амбулаторное лечение. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.