В Татарстане 40 работников предприятия заразились сальмонеллезом после обеда в столовой

В Татарстане 40 работников компании "Нэфис косметикс" заразились сальмонеллезом после обеда в столовой, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

"В период с 17 по 18 марта 2024 года зарегистрировано 40 случаев сальмонеллеза среди работников АО "Нэфис косметикс". Все заболевшие питались 15 марта в столовой предприятия, в которой услуги по питанию оказывает ИП Сабиржан М. Р. Все заболевшие госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, у 17 человек лабораторно обнаружена сальмонелла, остальные анализы в работе", - говорится в сообщении.