В Таджикистане зафиксировали второе землетрясение за день

Второе за несколько часов землетрясение произошло в Таджикистане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

"18 марта 2024 года в 12:26 местного времени (10:26 мск) на территории Республики Таджикистан зарегистрировано еще одно землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 27 км к востоку от Душанбе и в 57 км к югу от Рогуна", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на Геофизическую службу Национальной академии наук Таджикистана.

Уточняется, что сила толчков в эпицентре составила 3 балла, а в Рогуне - 2 балла, жертв и разрушений нет.

Это уже второе землетрясение за день. Утром в 07:10 местного времени (05:10 мск) сейсмологи Таджикистана зафиксировали землетрясение силой в 4 балла в эпицентре, который находился в 148 км к юго-востоку от Душанбе. Сила толчков в столице составила 2 балла.