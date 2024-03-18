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За избиение поджигателя Корана ответили сотрудники СИЗО Грозного

Сотрудников СИЗО Грозного наказали за избиение сжегшего Коран Никиту Журавеля. Об этом сообщает Baza со ссылкой на официальное письмо Следственного комитета России.

За избиение поджигателя Корана ответили сотрудники СИЗО Грозного
© РИА Новости

В документе говорится, что органы дознания по итогам проверки в отношении сына главы Чеченской республики Адама Кадырова, который побил подследственного, привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников спецучреждения.

Рамзан Кадыров назвал справедливым поступок сына, комментируя избиение Журавеля.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он сам признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей.

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