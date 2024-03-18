За избиение поджигателя Корана ответили сотрудники СИЗО Грозного

Сотрудников СИЗО Грозного наказали за избиение сжегшего Коран Никиту Журавеля. Об этом сообщает Baza со ссылкой на официальное письмо Следственного комитета России.

В документе говорится, что органы дознания по итогам проверки в отношении сына главы Чеченской республики Адама Кадырова, который побил подследственного, привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников спецучреждения.

Рамзан Кадыров назвал справедливым поступок сына, комментируя избиение Журавеля.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он сам признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей.