Тело младенца обнаружили на насосной станции в ТиНАО

На улице Солнечной в Новой Москве обнаружили тело младенца. Об этом в понедельник, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Тело ребенка нашли при проведении работ на насосной станции. Причину смерти малыша установит судебно-медицинская экспертиза.

— Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела, — сообщила собеседница «ВМ».

Другой случай произошел в одном из частных домов в Новосибирской области. В подвале здания обнаружили тело новорожденного. Следствие установило, что женщина, родившая ребенка, не обращалась в медучреждение.

Еще одно тело младенца правоохранители обнаружили 6 марта на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском. Младенец, вероятно, умер от переохлаждения.