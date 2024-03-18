Скелетированные человеческие останки обнаружили на северо-западе Москвы

Вблизи жилого дома в Северо-Западном административном округе обнаружили скелетированные останки человека. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 18 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Страшную находку сделали на улице Маршала Жукова. По факту обнаружения останков начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи столичного СК.

— Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила собеседница «ВМ».

Другие останки были обнаружены в Москве в ноябре 2023 года. Возле парка в районе Строгино был найден человеческий скелет.