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Скелетированные человеческие останки обнаружили на северо-западе Москвы

Вблизи жилого дома в Северо-Западном административном округе обнаружили скелетированные останки человека. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 18 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Скелетированные человеческие останки обнаружили на северо-западе Москвы
© Вечерняя Москва

Страшную находку сделали на улице Маршала Жукова. По факту обнаружения останков начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи столичного СК.

— Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила собеседница «ВМ».

Другие останки были обнаружены в Москве в ноябре 2023 года. Возле парка в районе Строгино был найден человеческий скелет.

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Москва