В Пензе обнаружили печатавшую стодолларовые фальшивки типографию

В Пензенской области полицейские пресекли работу типографии, подделывавший доллары. Как рассказали «Известия», всего было изъято 1777 фальшивок на сумму почти в 180 тысяч долларов.

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Полиция задержала владельца типографии - 45-летнего уроженца Армянской ССР, живущего в Саратовской области. На допросах он признался, что в феврале-июле 2023-го печатал фальшивки с использованием клише и высококачественного сырья. Речь идет о мини-типографии широкого профиля, печатавшей рекламную продукцию. Поддельные доллары он планировал продавать на черном рынке.

По данным «Известий», у задержанного была судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Газета утверждает, что раньше он «был вхож в криминальные круги Саратовской области».

Как отмечают «Известия», фальшивые доллары в России продают через закрытые паблики в разных соцсетях или «по криминальным каналам связи». По информации газеты, самыми подделываемыми в РФ купюрами остаются стодолларовые, пятитысячные и тысячные банкноты.

В числе потенциальных жертв мошенников - пожилые люди, бизнесмены, уходящие от налогов и сотрудничающие с «обнальщиками», а также люди, продающие дорогие вещи на сайтах объявлений.

Финансовый эксперт Наталья Жукова подчеркнула, что фальшивомонетничество несет в себе и угрозу инфляции.

«Когда в обращении появляются фальшивые деньги, увеличивается денежная масса, что может привести к инфляции. <…> Если люди начинают сомневаться в подлинности денег, они могут отказаться от использования национальной валюты, что приведет к ее обесцениванию», - заключила она.

Летом 2023 года сотрудники МВД и ФСБ задержали в Белгородской области 37-летнего местного жителя, изготовившего 25 миллионов фальшивых рублей. В марте 2023-го силовики пресекли деятельность печатавшей фальшивки типографии в Дагестане. Годовой объем сбываемой ею поддельной продукции превышал один миллиард рублей.