Французские таможенники арестовали украинца с крупной суммой денег

Французские таможенники задержали украинца, который ехал с крупной денежной суммой к испанской границе. Об этом сообщает BFMTV.

© Газета.Ru

Задержание прошло 14 марта на трассе A9, неподалеку от приграничного Нарбонна. На следующий день мужчину взяли под стражу из-за неясного происхождения изъятых у него купюр.

Гражданин Украины, направлявшийся на легковом автомобиле к пункту пропуска в Перпиньяне, был остановлен сотрудниками таможенной службы для проверки документов. Они также осмотрели салон и благодаря натренированной на поиск наркотиков собаке обратили внимание на рюкзак водителя. Внутри были обнаружены термозапечатанные пакеты с многочисленными пачками банкнот. При их пересчете оказалось, что водитель вез €230 тыс.

На Украине допустили мобилизацию женщин

Согласно французским законам, арестованный обязан объяснить таможенникам происхождение этой суммы денег, так как наличные деньги в размере €10 тыс. и более, перевозимые одним человеком, должны быть задекларированы на таможне. Ведется расследование.