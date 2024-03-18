Два человека пропали после схода лавины на Камчатке

На Камчатке лавина сошла на группу туристов. Как сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, два человека не смогли выбраться из-под снега.

Инцидент произошел в районе перевала Красноармейского в Елизовском районе. Зарегистрированная туристическая группа из 11 человек шла по гребню, когда сильный порыв ветра сбросил их в кулуар. После этого людей накрыла снежная лавина.

«Выбраться не смогли двое. На их поиски направляются спасатели МЧС России с кинологическим расчетом», — добавили в МЧС.

Как сообщает «Интерфакс», туристы пытались самостоятельно найти товарищей, но безуспешно. После этого они связались со спасателями по спутниковому телефону и назвали свои координаты. В район происшествия выдвинулись сотрудники МЧС на автомобилях повышенной проходимости — на КАМАЗах, вахтовках и снегоходах.

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Как отмечает ТАСС, лавинную опасность в крае не объявляли, однако с 14 марта регион находится в зоне Тихоокеанского циклона. Утром 18 марта в Елизовском районе была метель, к обеду погода улучшилась.