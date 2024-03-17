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МВД: По нарушениям на выборах возбудили 61 уголовное дело

Большинство уголовных дел, которые были возбуждены за нарушения, связанные с выборами, это дела о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Об этом первый замглавы МВД Александр Горовой рассказал в информационном центре ЦИК 17 марта.

МВД: по нарушениям на выборах возбудили 61 уголовное дело
© Парламентская газета

В ОВД поступило 1400 заявлений и сообщений о правонарушениях, возможных преступлениях, с точки зрения граждан. Все они зарегистрированы в установленном законом порядке, по ним будет принято решение.

«Составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дело — превалируют здесь заведомо ложные сообщения об актах терроризма — 23, воспрепятствование осуществлению прав избирателей — 21», — сообщил Горовой.
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Александр Горовой
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