МВД: по нарушениям на выборах возбудили 61 уголовное дело

Большинство уголовных дел, которые были возбуждены за нарушения, связанные с выборами, это дела о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Об этом первый замглавы МВД Александр Горовой рассказал в информационном центре ЦИК 17 марта.

В ОВД поступило 1400 заявлений и сообщений о правонарушениях, возможных преступлениях, с точки зрения граждан. Все они зарегистрированы в установленном законом порядке, по ним будет принято решение.