В избиркоме Перми прокомментировали инцидент со взрывом петарды

Взрыв петарды в здании избирательного участка в Перми не повлиял на процесс голосования. Об этом сообщает Telegram-канал избиркома Пермского края.

«В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они расположены вдали от места происшествия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено. Происшествие не повлияло на избирательный процесс. Сейчас члены комиссии ведут подсчет голосов.

Вечером 17 марта в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате она получила травму руки и была госпитализирована.

Женщина взорвала петарду на избирательном участке в Перми

В СМИ появились данные, что 64-летняя женщина взорвала в туалете большую петарду, после чего ей оторвало руку. Из здания при этом эвакуировали 50 человек.

Директор ДК Владимир Воробей в интервью Daily Storm прокомментировал эту информацию так:

«Никакого взрыва не было. Так будем говорить, петарда взорвалась».

По его словам, жертв нет, обстановка в здании нормальная, комиссии сейчас подсчитывают голоса.

Портал 59.ru опубликовал фото с места происшествия. У здания находятся несколько полицейских автомобилей, вход в ДК оцеплен стражами порядка и перекрыт сигнальной лентой. Также в кадр попало окно туалета, где взорвали петарду. В помещении виден дым.