В одной из стоматологий в Кудрове Ленинградской области шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба, сообщил РЕН ТВ источник. По данным телеканала, ребенку стало плохо во время операции.

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Ребенок стало плохо в ходе операции. Девочка была записана, пришла с родителями по расписанию. Врачи констатировали ее смерть, — заявил источник.

Также стало известно, что ребенку предстояла операция на сердце, и врачи должны были дать справку о здоровье полости рта. В ходе осмотра было принято решение удалить зуб ребенка. Стоматолог провел анестезию, вырвал зуб, а затем девочка почувствовала себя плохо и спустя непродолжительное время скончалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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