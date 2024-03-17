Тела замерзших мужчин нашли в частном подмосковном доме

Замерзшие насмерть 93-летний отец и 58-летний сын 10 дней пролежали в частном доме деревни Поседкино в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Их тела обнаружили в субботу 16 марта. Дом не отапливался, а входная дверь была открыта. Также на месте была найдена тара с алкоголем.

Дверь наружу была открыта, но следов конфликта не было обнаружено, рядом с телами нашли литровую бутылку водки и бутылку из-под коньяка, — сообщил источник.

Деревня Поседкино находится в 23 км от МКАД. В поселении всего три улицы и меньше 30 домов.

В январе тела двух мужчин нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах. В них опознали охранника объекта и его приятеля. Правоохранители начали уголовное разбирательство в связи с их смертью.

Также в январе в квартире московской многоэтажки нашли тело пенсионера. Предполагается, что оно пролежало там почти 10 лет. Москвич умер еще в 2014 году, но никто из родственников не вспоминал о нем все это время. При этом у него есть сын, внуки и другие родственники, однако последние годы они не интересовались его жизнью. Сын периодически звонил отцу, однако тот с 2014 года перестал выходить на связь. Он думал, что пенсионер обиделся на него и не хочет общаться.