Россиянин избил полицейского за задержание своего брата

В Ингушетии местный житель, недовольный действиями сотрудника полиции, решил проучить того кулаками. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в городе Малгобек. По данным канала, сотрудник ГИБДД остановил на дороге 36-летнего местного жителя. Это не понравилось его 38-летнему брату, так что он вступил с инспектором в словесную перепалку, а затем избил его. Прибывший на место наряд полиции задержал агрессора. Пострадавшего забрали в больницу, медики оказывают правоохранителю помощь.

Дебоширу, у которого уже есть судимость, грозит уголовное дело за нападение на сотрудника МВД.