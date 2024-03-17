Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника

В руках у российского школьника из города Боровичи Новгородской области взорвался мобильный телефон. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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«Подросток получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в ГОБУЗ "Боровичская ЦРБ"», — заявили в мэрии.

Причиной травм стал взрыв устройства в руках мальчика во время сна, отметили в администрации города.

В мэрии призвали россиян соблюдать меры безопасности при использовании смартфонов: не пользоваться устройствами в ванных комнатах, а в случае их перегревов — отключать от сети.

Ранее в Иркутской области зарядное устройство от телефона взорвалось в руках школьницы. Девочка играла в онлайн-игру на телефоне, когда он заряжался. После взрыва семья ребенка увидела лежащую на полу девочку в крови. Она получила рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног.