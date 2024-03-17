В Вашингтоне произошла стрельба

По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, устроенной в Вашингтоне. Об этом сообщил со ссылкой на правоохранительные органы телеканал CNN.

Сигнал об инциденте недалеко от центра отдыха поступил около 03:00 по местному времени (10:00 мск). Все пострадавшие доставлены в больницы, информации об их состоянии не приводится.

Как отметил телеканал, полиция пока не сообщала о задержаниях в связи с произошедшим.