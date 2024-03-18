Российский подросток расправился со сверстником во время ссоры

В Тульской области задержали 16-летнего подростка, расправившегося со сверстником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

© Lenta.ru

По данным ведомства, вечером 16 марта на улице Строительной в поселке Чернь несовершеннолетний поссорился с потерпевшим и несколько раз ударил его ножом. Юноша не выжил.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ. Сейчас с задержанным работают следователи. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Ранее в Москве полиция задержала 24-летнюю местную жительницу, которая перерезала горло 26-летнему возлюбленному.