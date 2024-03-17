Стало известно об угрозе подрыва генконсульства России в Бресте

Об угрозе российскому генконсульству сообщил в воскресенье посол РФ в Минске Борис Грызлов, передает Sputnik Беларусь.

Издание не приводит подробностей.

Генеральное консульство России в Бресте находится на улице Пушкинской. Генконсульство возглавляет Олег Мурашев.

В воскресенье в Белоруссии проходит голосование на выборах президента России.

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По словам Грызлова, на утро воскресенья проголосовали уже более 2,5 тысяч россиян. Открыто шесть участков — в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродно.