Стало известно об угрозе подрыва генконсульства России в Бресте
Об угрозе российскому генконсульству сообщил в воскресенье посол РФ в Минске Борис Грызлов, передает Sputnik Беларусь.
Издание не приводит подробностей.
Генеральное консульство России в Бресте находится на улице Пушкинской. Генконсульство возглавляет Олег Мурашев.
В воскресенье в Белоруссии проходит голосование на выборах президента России.
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По словам Грызлова, на утро воскресенья проголосовали уже более 2,5 тысяч россиян. Открыто шесть участков — в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродно.
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