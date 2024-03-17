В Волгоградской области на пожаре погибли дети

В Волгоградской области на пожаре погибло двое маленьких детей. Третий в больнице. Их оставили одних, взрослых не было.

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"Трагедия произошла в хуторе Пимено-Черни. Огонь охватил 50 квадратных метров по всей площади. Погибли девочки 2 и 10 лет. За ними присматривал 14-летний соседский мальчик: он отравился продуктами горения, его передали врачам", - сообщили в МЧС России.

По информации пожарных, на вызов выехали 18 специалистов и 3 единицы техники. По предварительной версии пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.