Следовавший в РФ танкер встал из-за поломки перед входом в Босфор

Нефтехимический танкер SW Cap Ferrat 1, следовавший из Италии в Россию под флагом Панамы, остановился вследствие поломки перед входом в пролив Босфор. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Главного управления береговой охраны Турции в X (ранее Twitter).

"У танкера SW Cap Ferrat 1 длиной 183 метра возникла неисправность двигателя у побережья [стамбульского] района Фенербахче во время движения из Италии в Россию", - указывается в тексте.

По данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, танкер направлялся в российский порт Тамань.

Инцидент не повлиял на движение через пролив, поскольку произошел на удалении от основных маршрутов пересечения Босфора. Управление оперативно прислало на судно лоцмана и выделило буксир. Танкер отведен в безопасное место на якорную стоянку у побережья района Кючукчекмедже, где специалисты займутся ремонтом.