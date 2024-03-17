Землетрясение произошло у берегов Никарагуа

У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

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Подземные толчки выявили в 00:44 по времени UTC (03:44 по Москве) в 67,5 километра от города Чинандега. Там проживают порядка 136 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 53 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,8 на северо-востоке Японии. Эпицентр был у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами не зафиксировали.

До этого сообщалось о подземных толчках магнитудой 5,8, которые выявили у берегов Индонезии в Молуккском море. Землетрясение случилось в 182 километрах к юго-востоку от города Манадо, где проживает 451 тысяча человек.