В Приморье от берега оторвалась льдина с 40 рыбаками

Спасательная операция по снятию рыбаков с оторвавшейся от припая льдины началась в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"17 марта в 10:30 (03:30 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об отрыве льдины с рыбаками в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время инспекторы ГИМС МЧС России проводят работы по спасению граждан. К месту дополнительно следуют спасатели МЧС России и Владивостокской городской поисково-спасательной службы.

В правительстве Приморского края журналистам сообщили, что в настоящее время на льдине находятся 40 человек.

В Приморье с 20 февраля действует запрет выхода на лед в Уссурийском и Амурском заливах.