СМИ: полиция ведет розыск участников массовой драки в Химках

Полицейские ищут спортсменов и болельщиков, устроивших массовую драку на футбольном турнире в подмосковных Химках, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, правоохранители возбудили дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Журналисты отметили, что на фоне резких выкриков участников драки возможно возбуждение и второго дела — по статье о ненависти либо вражде по национальному признаку.

Напомним, что 12 марта на стадионе в Новых Химках встретились команды Е.В.В.А. и The Ones. Матч завершился со счетом 6:2 в пользу первой команды.

После этого на поле возникла потасовка, которая перешла в массовую драку, в которой приняли участие как футболисты, так и болельщики. Команды были сняты с соревнований ХФЛ, стражи порядка начали разбирательство.