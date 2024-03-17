В Сыктывкаре ликвидировали пожар на хлебозаводе

Пожарные ликвидировали возгорание на Сыктывкарском хлебозаводе, повреждена кровля на площади 500 кв. м. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

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"Возгорание ликвидировано. В результате пожара повреждена кровля цеха предприятия на площади 500 кв. м. Пострадавших нет. Всего в ликвидации пожара принимали участие 65 человек, задействовано 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

Как сообщал глава региона Владимир Уйба, возгорание произошло во время ремонта на крыше хлебоформовочного цеха. Другие цеха не пострадали. Перебоев на рынке хлебобулочных изделий не возникнет. Филиал комбината в селе Визинга увеличит объемы производства. При необходимости будут увеличены поставки хлебобулочной продукции из Кирова.

Начальник главного управления МЧС РФ по Республике Коми Алексей Пархомович ранее сообщал, что сигнал о возгорании в цехе выпечки ООО "Сыктывкархлеб" поступил 16 марта в 15:16 мск. Весь персонал хлебокомбината самостоятельно эвакуировался. По факту возгорания организована проверка прокуратуры.

Хлебозавод в Сыктывкаре работает с 1938 года. В нынешнем здании производство ведется с 1967 года, постоянно модернизируется. ООО "Сыктывкархлеб" является крупнейшим хлебозаводом в Коми, который производит 21 тыс. тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в год, обеспечивая около 80% потребности Сыктывкара. Продукция поставляется во многие районы Коми.