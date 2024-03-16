Родственник главы МИД Франции осужден в России за педофилию

Француза Бенжамена Сежурне, являющегося родственником главы МИД Франции Стефана Сежурне, приговорили в России к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование 13-летней девочки. О приговоре сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве.

Слушания по делу проходили в Басманном районном суде Москвы в закрытом режиме. Накануне стало известно о приговоре.

«Суд окончательно назначил Сежурне наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, с установлением соответствующих ограничений», — сказано в сообщении.

Второй фигурант — Светлана Наумова — признана виновной в пособничестве насильственным действиям. Её отправили в колонию на 12 лет и 3 месяца.

Мать несовершеннолетней была подругой Наумовой, которая и свела ее с французом.

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По данным следствия, француз встречался с несовершеннолетней в кафе, куда ее приводила Наумова. Затем он вел девочку в свою квартиру, заставлял раздеваться, фотографировал и насиловал. Он платил ей 5-10 тысяч рублей. Деньги также получала Наумова.

«Коммерсант» отмечает, что процесс начался еще в 2020 году. Басманный райсуд назначил подсудимым реальные сроки. Однако адвокаты в 2021 года добились отмены приговора. Дело вернули на новое рассмотрение.

Повторный процесс начался в марте 2023 года. Подсудимые вновь отказались признать вину.

Адвокат осужденного Игорь Огурцов сказал, что на последнем процессе несовершеннолетняя заявила, что не вступала в связь с Сежурне. По ее словам, он просто помогал ее семье деньгами, поскольку мать девочки страдала наркозависимостью и они бедствовали.

Адвокат подтвердил, что Бенжамен Сежурне является двоюродным племянником главы МИД Франции Стефана Сежурне.

В России Бенжамен работал инженером по прокладке коммуникаций.