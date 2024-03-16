ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, готовившийся 61-летним агентом военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он был завербован украинскими спецслужбами во Львове, прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов с применением самодельно изготовленных устройств железнодорожных составов с грузами для специальной военной операции.