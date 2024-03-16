В Югорске мать и бабушка истязали и морили голодом ребенка

В Югорске (ХМАО) суд приговорил мать и бабушку к условному сроку и обязал выплатить ребенку компенсацию за домашнее насилие. Об этом сообщается в Telegram-канале "Суды Югры".

По данным следствия, многодетная жительница Югорска вместе со своей престарелой матерью систематически издевалась над несовершеннолетним ребенком. Мать и бабушка избивали ребенка, запирали его в туалете, лишали воды и еды.

"Используя свое превосходство над ребенком, по незначительному поводу в качестве наказания они наносили удары по различным частям тела ребенка. При этом бабушка нередко использовала подручные средства — тряпку и веник", — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд признал женщин виновными в издевательствах над ребенком. Обе получили условный срок — 3,6 года с испытательным сроком, также с них будет взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 450 тысяч рублей.