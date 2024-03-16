Названа площадь пожара на НПЗ в Самарской области

Площадь пожара на Сызранском НПЗ в Самарской области составляет 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

На заводе горит установка по переработке нефтепродуктов.

Названа причина пожара на Сызранском НПЗ

Сообщается, что возгорание также возникло на Новокуйбышевском НПЗ, однако его удалось потушить до прибытия пожарных. До этого сообщалось, что причиной пожара стала атака беспилотника.

"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказано в сообщении губернатора Самарской Области Дмитрия Азарова.

Глава региона также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать НПЗ в Новокуйбышевске, которая была пресечена.