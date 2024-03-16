Пожар на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области произошел из-за атаки беспилотника. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ", – сообщил он.

Атака беспилотника привела к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов на Сызранском НПЗ. В результате произошедшего никто не пострадал.

НПЗ загорелся под Самарой

Попытку атаки на Новокуйбышевский НПЗ удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.

О пожаре стало известно около 08:00. При обнаружении возгорания с предприятия незамедлительно эвакуировали всех сотрудников. На место происшествия выехали оперативные службы.