ЧП на Сахалине: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет DHC-6 в субботу после посадки в аэропорту Ноглики на севере Сахалина выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня в 11:35 (03:35 мск - прим. ТАСС) в аэропорту Ноглики после посадки воздушного судна DНC-6 допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в зимнее время, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб", - рассказали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, самолет выполнял чартерный технический рейс внутри региона. На борту находились два члена экипажа. Информация о пострадавших уточняется.