В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — подчеркнул он.

Утром в пятницу, 15 марта, над Белгородской областью перехватили семь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Министерстве обороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.