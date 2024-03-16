$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Boeing начал разваливаться прямо в полете

В Соединенных Штатах опять произошел инцидент с самолетом Boeing 737. Во время полета у пассажирского авиалайнера отвалился кусок обшивки.

Boeing начал разваливаться прямо в полете
© flickr.com
«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», – цитирует РИА Новости американский авиационный регулятор.

Самолет летел с пассажирами из Сан-Франциско. О проблемах во время полета не сообщалось, никто не пострадал.

Ранее «СП» писала о том, что в Башкирии произошла авария с участием трактора.

Происшествия
Boeing
Башкортостан
Сан-Франциско
Соединенные Штаты