Boeing начал разваливаться прямо в полете

В Соединенных Штатах опять произошел инцидент с самолетом Boeing 737. Во время полета у пассажирского авиалайнера отвалился кусок обшивки.

«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», – цитирует РИА Новости американский авиационный регулятор.

Самолет летел с пассажирами из Сан-Франциско. О проблемах во время полета не сообщалось, никто не пострадал.

Ранее «СП» писала о том, что в Башкирии произошла авария с участием трактора.