В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли работники ЖКХ

В Хасавюртовском районе Дагестана двое сотрудников коммунальной службы погибли в результате взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

Уточняется, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее при взрыве газа в частном доме в Махачкале погибла вся семья, которая проживала в нем.

17 января управление МЧС России по Челябинской области сообщило, что на Южном Урале за ночь из-за взрывов газовых баллонов пострадали пять человек. Сначала газ взорвался в деревянном доме на улице Дербишева в Аргаяшском районе области, а затем газовый баллон взорвался в СНТ «Узункуль» Сосновского района.