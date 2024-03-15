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"360": в Мытищах трое мальчиков избили 10-летнюю девочку и сломали ей нос

В Мытищах трое детей напали на 10-летнюю школьницу, когда она выносила мусор. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на мать пострадавшей.

В Подмосковье трое мальчиков сломали школьнице нос
© РИА Новости

Инцидент произошел 10 марта. По словам женщины, она попросила дочь вынести мусор. На улице ее поймали трое школьников и избили. Мать школьницы считает, что бывшая подруга дочери, с которой мать запретила общаться, обиделась на нее и рассказала хулиганам о том, что девочка якобы ее толкнула. Те решили восстановить справедливость и отомстили девочке.

В результате школьнице сломали нос. Также девочке диагностировали ушиб глаза. По мнению медиков, ребенку может потребоваться операция — это станет понятно через две недели, когда с лица сойдет отек.

Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. Женщина отметила, что поначалу инспектор не хотела регистрировать обращение, но потом все же согласилась. Девочке назначена судмедэкспертиза на 5 апреля, личности нападавших установлены.

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