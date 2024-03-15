Москвич запустил после зимней консервации самокат и спалил всю квартиру

Запущенный после зимней консервации электросамокат взорвался в квартире на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что произошло это через несколько минут после того, как владелец поставил его на зарядку. Уточняется, что однокомнатная квартира в Отрадном выгорела практически полностью. Сам мужчина успел выбежать и вызвать пожарных.

Ранее жительнице Санкт-Петербурга понадобилась госпитализация после того, как она получила ожоги из-за вспыхнувшей на кухне стиральной машины. Инцидент произошел в двухкомнатной квартире. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

Также сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники спасательных служб потушили пожар на площади 1000 квадратных метров. По информации МЧС, загорелся ангар на Волхонском шоссе. В результате происшествия пострадали два человека. В ликвидации возгорания участвовали 75 специалистов и более 20 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в недостроенном многоэтажном здании в Твери. Огонь охватил всю постройку целиком, с первого по последний этаж, буквально за секунды. Предположительно, на стройке загорелся утеплитель. Рабочие, которые участвовали в строительстве, успели выбежать на улицу. Никто не пострадал.