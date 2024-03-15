Россиянка бросила в урну для голосования коктейль Молотова

В Когалыме женщина бросила в урну для голосования коктейль Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «Избирком Югры».

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Россиянка пыталась уничтожить ящик с бюллетенями с помощью зажигательной смеси. Ее незамедлительно задержали.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.

«Бюллетени и технологическое оборудование не повреждено. Голосование на избирательном участке продолжается», — заверили представители избиркома.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила красящее вещество в урну на выборах. В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело.

Предположительно, все произошло на участке в столичном районе Марьино.

До этого заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут напомнил, что препятствование выборам грозит уголовной ответственностью.