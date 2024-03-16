В Приморье зафиксировали девять лесных пожаров

Специалисты Министерства ГО и ЧС Приморского края фиксируют девять ландшафтных пожаров на территории региона. Один из них локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ведомства.

"На утро зарегистрировано девять пожаров (перешедшие с прошлых суток), общей площадью 876 га, действует - восемь, локализован - один. На землях лесного фонда зарегистрирован один пожар, площадью 30 га, действует - один. На землях иных категорий зарегистрировано восемь пожаров, общей площадью 846 га, действует - семь, локализован - один", - сообщили в пресс-службе.

В тушении задействованы 95 человек и 17 единиц техники.

15 марта в Надеждинском районе зафиксировали три ландшафтных пожара: в районе железнодорожной станции Виневитиново, в поселке Тавричанка и в районе поселка Кипарисово.

В поселке городского типа Шкотово в результате пала травы и сильного ветра огнем уничтожено шесть частных жилых домов и хозяйственные постройки. В Находкинском городском округе в СНТ "Чилим плюс" произошло возгорание сухой растительности на площади около 1 га. Всего в Приморском крае зафиксировали 26 термических точек.